GÜNDEM ÖZETİ / 8 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Bayraklı, Bornova ve Seferihisar belediye başkanlarından, Balçova Kaya Termal Otel'de, İzmir'deki deprem ve takip eden sürece ilişkin bilgi alacak. Büyükşehir Belediyesi Uzundere Konutlarını ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'in ailelerine ziyarette bulunacak.

Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak İzmir Apartman Görevlileri Buluşması'na katılacak Kılıçdaroğlu, TMMOB İzmir Şubesini ziyaret edecek.

(İzmir/10.00/11.15/12.30/13.15/14.00/15.30)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/12.00)

2- TBMM Genel Kurulunda, TBMM Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)





EKONOMİ

1- Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde yapılacak.

(Ankara/10.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği arasında iş birliği protokolünün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

3- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı'nın açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/10.45)

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 10 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)





GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil'in de arasında olduğu 3 sanığın yargılamasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/14.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.





SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6'ncı ve son hafta mücadelesi başlayacak. Medipol Başakşehir, H Grubu'nda deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşacak.

(Paris/23.00)

2- Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/11.30)

3- Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürecek; antrenman öncesi bir futbolcu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.30)

4- TFF 1. Lig'in 13. haftası Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.

(Balıkesir/13.30/Eskişehir/16.00/Samsun/19.00)

5- Misli.com 2. Lig'de 14. hafta mücadelesi Beyaz Grup'ta tek maçla başlayacak.

6- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasından ertelenen maçta Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Pınar Karşıyaka, deplasmanda Almanya'nın Brose Bamberg takımıyla karşılaşacak.

(Bamberg/22.00)

8- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu mücadelesi Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda başlayacak. Eczacıbaşı VitrA ilk maçında Almanya'nın Allianz MTV Stuttgart takımıyla karşılaşacak.

(İstanbul/20.00)

9- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi A Grubu mücadelesi Polonya'da başlayacak. Fenerbahçe HDI Sigorta ilk maçında Belçika'nın Lindemans takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Kedzierzyn-Kozle/20.00)

10- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu mücadelesi İtalya'da başlayacak. Fenerbahçe Opet ilk maçında Fransa'dan Nantes ile karşılaşacak.

(Treviso/22.30)

11- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasından ertelenen Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak; 20. haftanın Solhanspor-Haliliye Belediyespor, Sorgun Belediyespor-İnegöl Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/Bingöl/15.00/Yozgat/16.00)

12- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Ligi C Grubu'nda Beşiktaş Aygaz, Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde Rusya'nın CSKA takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)





***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.