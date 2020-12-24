GÜNDEM ÖZETİ / 24 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"ne katılacak.

(TBMM/11.00)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacak.

(Ankara/19.00)

3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul edecek.

(Ankara/11.00)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

6- TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı ile 2020 Biterken Pandemi ve Ekonomi Formu'na katılacak.

(Ankara/10.30/12.30)

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM'ın tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00 )

5- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

(Ankara/14.30)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.





KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Tunceli Müzesi'nin açılışına katılacak.

(Tunceli/18.30)





SPOR

1- Süper Lig'in 14. haftası Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/Kayseri/16.00/Rize/Ankara/19.00)

2- Misli.com 3. Lig'de 15. hafta mücadelesi 1, 2 ve 3. Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.

3- Türkiye Arena Kulüpler Arası Kısa Kulvar Genç ve Açık Yaş Yüzme Şampiyonası ve Yıldızlar Bireysel Yüzme Müsabakaları, Galatasaray Ergun Gürsoy Olimpik Yüzme Havuzu'nda sona erecek.

(İstanbul/17.00)

4- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasından ertelenen Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta maçı yapılacak.

(Hatay/16.00)

5- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor maçı gerçekleştirilecek.

(İstanbul/14.00)

6- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen 1 maç yapılacak.





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