GÜNDEM ÖZETİ / 10 Ağustos 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet yürütecek Koruma Eğitim Akademisi'nin açılış törenine katılacak.

(Ankara/10.00)





EKONOMİ

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin işgücü istatistikleri ile haziran ayına dair kümes hayvancılığı, süt ve süt üretimi istatistiklerini açıklayacak.



(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya hükümeti ile darbeci Halife Hafter milisleri arasında yaşanan kriz ve uluslararası yansımaları izleniyor.

(Trablus)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde yayılmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.





SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Manchester United-Kopenhag ve Inter-Bayer Leverkusen maçları oynanacak.

(Köln/Düssedorf/22.00)

2- Beşiktaş Futbol Takımı, 2020-2021 sezonu hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/18.00)



3- Voleybolda 2020-2021 sezonu için Sultanlar Ligi, AXA Sigorta Efeler Ligi, kadınlar ile erkeklerde 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarının fikstür çekimi, TVF'nin YouTube kanalından canlı yayınlanacak organizasyonda on-line yapılacak.

(14.00)





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