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Aktüel GÜNDEM ÖZETİ / 1 Kasım 2020
Aktüel

GÜNDEM ÖZETİ / 1 Kasım 2020

ANADOLU AJANSI

Yeniakit Publisher
2020-11-01 00:01:09 -
GÜNDEM ÖZETİ / 1 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920


1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vefat eden eski başbakanlardan Mesut Yılmaz için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

- Yılmaz'ın naaşı Beykoz'daki Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

(İstanbul/12.00)

2- İzmir'deki depreme ilişkin gelişmeler takip ediliyor.


DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü)

2- Doğu Akdeniz'deki gelişmelerle Türkiye ve Yunanistan başta olmak üzere uluslararası alandaki yansımaları takip ediliyor. 

(Ankara/Atina/Lefkoşa)

3- Cezayir'de anayasa değişikliği için halk oylaması yapılacak.

(Cezayir)


GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.


SPOR

1- Süper Lig'in 7. haftasında Çaykur Rizespor-Hes Kablo Kayserispor, İttifak Holding Konyaspor-Medipol Başakşehir, Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçları yapılacak.

(Rize/13.30/Konya/16.00/İstanbul/19.00)

2- TFF 1. Lig'in 8. haftası Ankara Keçiörengücü-İstanbulspor, Eskişehirspor-Akhisarspor ve Adana Demirspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Ankara/13.30/Eskişehir/16.00/Adana/19.00)

3- Misli.com 3. Lig'de 1, 2. ve 3. grupta maçlar yapılacak.

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Beşiktaş, Empera Halı Gaziantep Basketbol-OGM Ormanspor, Türk Telekom-Pınar Karşıyaka, Anadolu Efes-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.

(Muğla/13.00/Gaziantep/15.15/Ankara/17.30/İstanbul/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-İzmit Belediyespor maçıyla sona erecek.

(Mersin/14.00)

6- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 13. haftasında Arhavi Voleybol-Altekma, Haliliye Belediyespor-İnegöl Belediyespor maçları yapılacak.

(Artvin/13.00/Şanlıurfa/15.00)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında 3 maç oynanacak.

8- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 13. yarışı İtalya'da koşulacak.

(Imola/15.10)


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