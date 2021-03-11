Gündem, OSB’lerin dönüşümü! Sanayideki dönüşüme valiyle istişare

Pandemi sonrası başkentin sanayi duruşu hakkında görüşlerini paylaşan Şahin ve Gültekin, daha fazla temasta bulunma üzerine ortak karar aldı. Gültekin, dijital dönüşüme entegre olunduğunu da ifade etti.

“DAHA FAZLASININ” YOLLARI

Ankara sanayisinin öncü üretim bölgesi İvedik OSB’nin ve bölge içerisindeki inovasyon vadisi Teknopark Ankara’nın tepe ismi sanayici Hasan Gültekin, OSB Başkan Yardımcısı Şerafettin Kaya ve Bölge Müdürü M. Fatih Öztepe ile birlikte Ankara Valisi Vasip Şahin’in makamına ziyaret gerçekleştirdi. Gültekin, pandemi döneminden itibaren İvedik OSB’nin duruşu, OSB’nin üretim faaliyetleri ve yatırımlarıyla ilgili Ankara Valisi Şahin’i detaylıca bilgilendirdi. İkili, sanayinin pandemi sonrası başkentteki ilerleyişini, daha fazla üretim ve ihracat yapma yollarını ve süreçteki dijital dönüşümü konuştu.

ÜLKENİN DEFANS MERKEZİ

Hem İvedik OSB, hem de Teknopark Ankara bünyesindeki katma değerli çalışmaları Şahin’le paylaşan Hasan Gültekin, savunma sanayi alanında rüştlerini ispat etme aşamasında olduklarını dile getirerek, savunma sanayinin artan rolüne bölge olarak sundukları katkıdan da bahsetti.

Vali Şahin’le istişarede bulunan Başkan, Türkiye’nin göz bebeği olan İHA ve SİHA’lar üzerine de görüştü.

YAPILACAKLAR LİSTESİ

Eğitim, okul, üretim, teknolojik dönüşüm ve ihracat kalemlerinde sanayicisiyle bir bütün içerisinde çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Gültekin, başta eğitim olmak üzere ilerleyen dönemlerde yapmayı hedefledikleri çalışmaları da Vasip Şahin’e ileterek destek talebinde bulundu.

BAŞKAN’DAN GÜÇ BİRLİĞİ SÖZÜ

Endüstride meydana gelen gelişmelere olan ilgisiyle tanınan Ankara Valisi Vasip Şahin, sergilenen çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Türkiye ve bölge sanayisi adına güzel işler yapıyorsunuz. Valilik olarak beğenerek takdir ediyor ve devamının gelmesini diliyoruz. Bu anlamda yakinen sizleri takip ediyoruz. Ankara sanayisinin daha da ileriye gitmesi ve gelişmesi ekseninde bizler de Valilik olarak gerekli desteği sizlere sağlayacağız” açıklamalarına yer verdi.