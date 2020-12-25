GÜNDEM/ 25 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yılı nedeniyle Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/09.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilecek 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atama kurası törenine katılacak.

(Ankara/14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak, "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine, İl Koordinasyon Toplantısı'na, "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katılacak.

(Kocaeli/11.00-16.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Edirne Kırklareli Yolu (İskender-Sazlıdere Varyantı) açılışını gerçekleştirecek, Uzunköprü'de basın açıklaması yapacak.

(Edirne/10.00-14.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile aralık ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

4- TÜİK, aralık ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





GÜNCEL

1- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- TFF 1. Lig'in 16. haftası Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla başlayacak.

(İzmir/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasından ertelenen İlbank-Eczacıbaşı VitrA maçı oynanacak.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı)

3- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasından ertelenen İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol karşılaşması yapılacak.

(Bursa/14.00) (Fotoğraflı)

4- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda A Grubu maçları Ankara, B Grubu maçları Adana, C Grubu maçları Bursa ve D Grubu maçları da Aksaray'da başlayacak. (Fotoğraflı)

5- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 10. haftadan tek maç yapılacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Hakkari Valisi İdris Akbıyık: "Hakkari'de 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı"

- Güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği başarılı operasyonlarla eski huzurlu günlerine kavuşan Hakkari'de, sağlanan güvenlik ortamı sayesinde terör örgütü PKK'ya katılımın önü kesildi, terör olaylarıda tarihin en düşük seviyesine geriledi

- "Hakkari, tarihinin en huzurlu ve en sakin dönemini yaşıyor. 2020'de bir kişi dahi terör örgütüne katılmadı. Güvenlik güçlerimizin başarılı çalışmaları sonucu terör örgütüne büyük darbe indirildi"

- "Şu anda ne Hakkari'nin köylerinde, ne mezralarında, ne merkezinde, ne ilçelerinde insanların 'terör' diye bir gündemi yok"

(Sayim Harmancı/Hakkari)

2- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Fedakarlık yapmazsak ben evladımdan, bazıları anne babasından ayrı kalacak"

- Mersin'de Kovid-19'u atlatıp görevine dönen hemşireler Rabia Songür ve Naciye Sezer Yılmaz, hastalıkla mücadelede herkesi fedakarlık yapmaya çağırdı

- Songür: "Bir anne olarak oğlumdan fedakarlık edip burada çalışıyorsam, insanlardan da bir süreliğine evlerinde kalması adına fedakarlık bekliyorum. Fedakarlık yapmazsak ben evladımdan, bazıları anne babasından ayrı kalacak"

- Yılmaz: "İnsanlarımızın biraz daha bilinçli hareket etmelerini istiyorum. Ziyaretlere bir müddet ara versinler"

(Gül Meltem Temiz/Mersin)

3- Vakıf Katılım Genel Müdürü Göktaş ile "Bankacılık Söyleşileri":

- "Önümüzdeki sene kuşkusuz 2020'nin negatif etkilerini pozitife çevirmeye gayret edeceğimiz, ekonomimizin toparlanacağı ve ertelenen hedeflerin yeniden devreye alınacağı bir dönem olacaktır"

- "Ekonomi yönetimimizin alacağı tedbirlerle özellikle önümüzdeki süreçte döviz kurunda derin iniş çıkışların engelleneceğine, makroekonominin daha da güçlendirileceğine inanıyorum"

- "Bilançoda TL payının artışını destekleyecek nitelikte adımların atılmasıyla birlikte 2021'de para birimimizin kayıplarını telafi edip atağa geçeceğini düşünüyorum"

- "Son 3,5 yılda 108 ihraç ile toplamda ulaştığımız 24 milyar TL'lik hacimle 'lider katılım finans kuruluşu' olarak 'referans kurum' olma vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz"

(Murat Birinci/İstanbul)













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