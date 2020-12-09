GÜNDEM / 9 Aralık 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan’da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Bakü’ye gidecek.

(Ankara) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Memur-Sen ile OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi düzenlenecek Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi’ne katılacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avlu, Gar Meydanı ve Çamlık alanları ile Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda incelemelerde bulunacak, İl Değerlendirme ve İlçe Belediye Başkanları ile Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesini, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00 -18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı)

5- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akyurt yolunda incelemelerde bulunacak, Akyurt Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Ankara'nın kuzey ilçelerinin belediye başkanlarıyla toplantı yapacak ve ardından Kalecik Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Ankara/08.00-11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TÜİK, 2019 yılı eğitim harcamaları istatistikleri ile ekim ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret anlaşmaları müzakereleri kapsamında bir araya gelecek.

(Brüksel)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)









GÜNCEL

1- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)







SPOR

1- Medipol Başakşehir'in, yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya, 4. hakem tarafından ırkçı söylemde bulunulması nedeniyle sahadan çekildiği ve 14. dakikadan itibaren oynanmayan UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı, kaldığı yerden yapılacak.

(Paris/20.55)

2- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde elemelerle başlayacak.

(Mersin/10.00) (Fotoğraflı)

3- Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 7. haftadan ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçları yapılacak.

(Hatay/19.30/İzmir/18.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında 10 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla yapacağı maç için özel uçakla Tel Aviv'e gidecek.

(Sivas/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

- Sivasspor'da yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü için İsrail'e gitmeyecek teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yardımcı antrenör Bülent Albayrak ile futbolculardan Max Gradel, maçın oynanacağı Bloomfield Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında, karşılaşmaya ilişkin soruları cevaplayacak.

- Takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Tel Aviv/16.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TFF 1. Lig'in 13. haftasına Ankara Keçiörengücü-Giresunspor, Adana Demirspor-Altınordu ve Altay-Ankaraspor maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/13.30/Adana/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

6- Misli.com 2. Lig gruplarında 14. hafta maçları tamamlanacak; 3. Lig'de 13. hafta 4. Grup'ta yapılacak maçlarla başlayacak. (Fotoğraflı)

7- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Türk Telekom, Fransa'nın Limoges takımını konuk edecek; H Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00/Burgos/20.30) (Fotoğraflı)

8- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'nda Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Sırbistan'ın Partizan Nis takımıyla, D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, İspanya'nın Herbalife Gran Canaria takımıyla karşılaşacak.

(Belgrad/22.30/Gran Canaria/23.00)

9- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin Polonya'daki A Grubu mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, ikinci maçında ev sahibi Grupa Azoty ile karşılaşacak.

(Kedzierzyn-Kozle/22.30)

10- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin İtalya'daki B Grubu mücadelesinde Fenerbahçe Opet ikinci maçında Slovenya'nın Calcit Volley takımıyla karşılaşacak.

(Treviso/22.30)

11- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de gerçekleştirilen D Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA ikinci maçında Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00) (Fotoğraflı)

12- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Çankaya Üniversitesi-Fenerbahçe Öznur Kablo ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Ankara/14.00/Mersin/16.00) (Fotoğraflı)

13- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. haftasından ertelenen VakıfBank-Sarıyer Belediyespor, 15. haftasından ertelenen Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor, 17. haftadan ertelenen PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/Aksaray/17.00/Ankara/13.00) (Fotoğraflı)

14- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. haftadan, Kadınlar Süper Lig'de ise 5 ve 7. haftadan ertelenen birer maç yapılacak.





ÖZEL HABER

1- Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: "Türkiye'yi, AB'nin stratejik ortağı olarak görüyoruz"

- "Türkiye'ye yönelik düşmanlık, ikiyüzlülük, çifte standart, yargılama ve ders verme yerine, bu ilkeye (Türkiye'nin, AB'nin stratejik ortağı olduğu ilkesine) dayalı bir politikayı savunuyoruz"

- "Bizim menfaatimiz, böyle bir ülke ve ekonomiyle etkin ve dinamik iş birliğine sahip olmaktır. Ticaret hacmimizi yıllık bazda 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz"

- "AB'den uzaklaşmıyoruz. Biz, AB'nin bir parçayız, üyesiyiz. AB'yi daha güçlü kılmak istiyoruz ancak onu nasıl güçlendireceğimiz konusunda başkalarıyla hemfikir değiliz."

(Zuhal Demirci/Ankara)

2-Türk bilim insanlarından "Kovid-19 aşısıyla ilgili bilgi kirliliğine dikkat" uyarısı

- Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

- "Salgın sürecinin başında yaşanan bilgi kirliliği şu an aşı çalışmalarında da sürüyor"

- "Toplumun yapması gereken, doğru bilgi kaynaklarına yönelmek olmalı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile saygın ve alan uzmanı hekimlerin önerileri, kuşkusuz en güvenilir kaynak olacaktır"

- Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz:

- "Aşının hangi firma, hangi ülke tarafından üretildiğine bakılmaksızın en fazla insanın aşı olması, bu salgının kökünün kazınması için olmazsa olmazdır. Sosyal medyada dolaşan kulaktan dolma bilgilerle, önyargılarla aşıya karşı olmak doğru değildir. Çözüme de katkı sağlamaz"

- "Her birimiz bu hastalıktan kurtulmayı istiyor muyuz, istiyoruz. Öyleyse tıpkı çiçek hastalığında olduğu gibi aşımızı vurulalım ve bu mücadeleye katkı sunalım. Bu sayede çocuklarımız okullarına, esnafımız müşterilerine, parklar ve bahçeler eski günlerine kavuşabilsin"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

3- Türk iş dünyası Kovid-19'a rağmen imalat yatırımı işareti verdi

- İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç:

- "Yatırım malı ithalatında, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20'yi aşan bir artış oldu. Yılın 3'üncü çeyreğinde zaten çok bariz, yüzde 25,7'lik bir artış var. Türk iş dünyası Kovid-19'a rağmen imalat yatırımı işareti vermiştir"

- "Yatırım malı ithalatındaki artış, imalatta kapasite ve üretim artışı, bir başka ifadeyle Türkiye'nin üretim imkanlarında genişleme demektir. Bu da ekonomik büyüme anlamına gelmektedir. İş dünyası olarak biz bunu önemli buluyoruz"

- "Bu sadece gelecekteki yerli talebi karşılamak için değil, aynı zamanda yeni tedarik üssü olarak öne çıkan ülkemizin dış talepteki artışlara karşı da hazırlığıdır. Aynı zamanda yabancı sermayenin pandemiye rağmen ülkemizdeki yatırımlarını muhafaza etmesi, bu algının yabancı yatırımcılarda da olduğunun güçlü bir işaretidir"

(Belgin Yakışan Mutlu/İstanbul)

















***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.







