GÜNDEM / 28 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu 1. Etap açılış törenine katılacak.

(Tekirdağ/14.00) (Fotoğraflı- Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana esnaf buluşmasına, Çukurova Belediyesi toplu açılış ve temel atma, CHP'ye katılan yeni üyelere rozet takma törenlerine iştirak edecek.

(Adana/12.00/14.00/16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunacak.

(Samsun/11.15-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)





EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, iş dünyası ile görüşmeler kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) temsilcileriyle Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katılacağı toplantıyı sadece haber ajansları takip edebilecek.

(İstanbul/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ulusal Deniz Emniyeti ve Acil Müdahale Merkezi, TCDD Kombine Taşımacılık Aktarma İstasyonu ve Asyaport Limanı'nı ziyaret edecek, Hayrabolu-Tekirdağ Yolu 1. Etap açılışına katılacak.

(Tekirdağ/09.00-15.30) (Fotoğraflı- Görüntülü)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.



(Fotoğraflı-Görüntülü)





SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı Profesörü Cemil Taşçıoğlu anısına Global Spor Kulübünde düzenlenen "Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Tenis Turnuvası"nın ödül törenine katılacak.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı- Görüntülü)

2- Süper Lig'in 10. haftasına Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/İstanbul/16.00/Rize/19.00) (Fotoğraflı- Görüntülü)

3- TFF 1. Lig'in 11. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Menemenspor, İstanbulspor-Giresunspor, Akhisarspor-Ankaraspor ve Altay-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.30/16.00/Manisa/16.00/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

4- Misli.com 3. Lig'in 11. haftasında, 1, 2 ve 3. gruplarda maçlar yapılacak.

5- Piyalepaşaspor, UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi'nin tek maçlık ön eleme turunda Almanya'nın Hohenstein-Ernstthal takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

(Hohenstein-Ernstthal/18.15)

6- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftası, Birevim Elazığ İl Özel İdare-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, OGM Ormanspor-BOTAŞ, Bellona Kayseri Basketbol-Samsun Canik Belediyespor, Nesibe Aydın-Çankaya Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Elazığ/14.00/Ankara/15.00/Kayseri/16.00/Ankara/17.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında Solhanspor-Halkbank, Altekma-Galatasaray HDI Sigorta, Ziraat Bankkart-Arkas Spor, Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçları yapılacak.

(Bingöl/İzmir/Ankara/15.00/Yozgat/16.00) (Fotoğraflı)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 7. haftasında 4 maç yapılacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- GRAFİKLİ- Aşı uygulamasına katılan gönüllüler her aşamada sıkı takipte

- Faz-3 çalışmaları kapsamında Türkiye'de 15 Eylül'de uygulanmaya başlanan Çin menşeli Kovid-19 aşı uygulaması, yüksek riskli sağlık çalışanları ve normal riskli gönüllüler olmak üzere iki aşamada devam ediyor

- 12 şehirde 25 merkezde devam eden denemelerde, her 3 kişiden 2'sine gerçek aşı uygulanıyor ve bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasındaki farkın belirlenmesi amaçlanıyor

- Kovid-19 gelişip gelişmediğinin belirlenebilmesi için gönüllü katılımcı bir yıl boyunca haftalık olarak telefonla bilgilendirme alınarak takip edilecek ve belirtisi olanlar merkezde muayene edilecek

- Rutin uygulamaya girdiğinde aşının kimlere yapılacağı risk grubuna göre oluşturulacak bir algoritma çerçevesinde belirlenecek, aşının tam koruma sağlayıp sağlayamayacağı uygulama yapıldıktan sonraki bir yıl içinde ortaya çıkacak

- Sağlık Bakanlığı Toplum Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan:

- "Kişinin her yıl Kovid-19 aşısı olup olmayacağına antikor düzeyine bakılarak karar verilmeli. Bu daha belli değil"

- "Aşı yüzde yüz korur diye bir şey saptanmış değil şu an için. Aşı olsak da kişiler yine fiziksel mesafe-maske-hijyen kuralına uymalı, kapalı ortamlardan kaçınmalı, kapalı ortamlarda temiz hava bulunmasına özen göstermeli"

(Yeşim Sert Karaaslan/Ankara)

2- Romatoloji hastaları da Kovid-19 risk grubunda

- Medicana Kadıköy Hastanesi Romatoloji Uzmanı Prof. Dr. Seval Pehlevan:

- "Romatizma hastaları da Kovid-19'e karşı riskli grup içinde değerlendiriliyor. Romatolojik hastalığı olan bir kişiye Kovid enfeksiyonu tanısı konulduğunda hasta hemen kendi romatoloji doktoru ile temasa geçmeli. Hasta, kullandığı kortizon ve diğer romatolojik ilaçları derhal kesmeli ve Kovid-19 enfeksiyonu için kullanılacak tedaviye uyum göstermeli"

- "Romatizma hastasının enfeksiyonlara yatkınlığı, hastalık aktivitesi, hastalık hasarı, beraberinde bulunan diğer kronik hastalıklar ve tedavide kullanılan ilaçlar gibi çeşitli faktörler Kovid'e karşı belirleyicidir. Amerika’da yapılan bir çalışmada, Romatoid Artrit hastalarındaki enfeksiyon oranının; hastaneye yatanlarda yüzde 25, ayaktan tedavi olanlarda yüzde 4 arttığı görüldü"

(Musab Turan/İstanbul)

3- Türkiye yılın son ayını yoğun ekonomi gündemiyle geçirecek



- Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ile Adalet Bakanı Gül'ün reform adımları için iş dünyasıyla görüşmelerinin yanı sıra, gelecek hafta başından itibaren gözler, ekonomide açıklanacak önemli verilere çevrilecek

- Pazartesi yılın üçüncü çeyreğine ilişkin büyüme rakamına odaklanılacak ve aynı hafta içinde hem enflasyon hem de ihracat rakamları belli olacak

- TBMM'deki bütçe görüşmelerinin ardından ekonomide atılacak reform adımlarına yönelik düzenlemeler gündeme gelecek

(Deniz Çiçek/Ankara)





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