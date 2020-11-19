GÜNDEM / 19 Kasım 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920





1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi heyetini kabul edecek.

(İstanbul/15.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul edecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Genel Komutanlığı Pilot ve Teknisyen Temel Kursları Mezuniyet Töreni'ne katılacak.

(Ankara/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, partisinin İnsan Hakları Çalışma Grubu üyeleriyle basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler devam edecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/14.00/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)





EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00 )

2- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılı sağlık harcamaları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)





DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği liderleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hakkında video konferans yoluyla toplantı yapacak.

(Brüksel)

2- Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 27. Liderler Zirvesi, takip edilecek.

(Kuala Lumpur)

3- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izlenecek.

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)





GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)





SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 10. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Rusya'nın Khimki takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00) (Fotoğraflı)

2- Türk Milli Takımlarının da mücadele edeceği Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da başlayacak.

(Prag/12.00)

3- Misli.com 2. Lig’in 11. haftasında tek maç oynanacak, 3. Lig'in 10. haftasında 1, 2 ve 3. gruplarda karşılaşmalar yapılacak. (Fotoğraflı)





ÖZEL HABER

1- Terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine sığınan teröristler örgütün iç yüzünü anlattı

- Muş'ta ikna çabaları sonucu güvenlik güçlerine teslim olan terörist F.K:

- "Örgüttekiler, bizlere Türkiye'de işkence edildiğini, ailelerine kötü davranıldığı yalanlarını söylüyorlar. Ama sizlerin ailemle bu derece yakın ve sıcak olduğunuzu görünce orada bulunduğum her gün için daha da fazla lanet ettim"

- Terör örgütünden kaçan kadın terörist:

- "Cahilliğimden dolayı örgüte katılma gibi bir eylemde bulundum, şimdi Türkiye Cumhuriyeti devleti ve bayrağı altında herhangi bir örgüt faaliyeti içerisinde bulunmadan yaşamak istiyorum"

(Cemal Aşan-İbrahim Yaldız/Van-Muş)

2- Yapay zeka destekli İHA sürüsü geliyor

- MilSOFT, sabit ve döner kanatlı İHA'larla kullanılabilen Sürü İHA yazılımı geliştirdi

- Güvenlik güçlerinin mevcut istihbarat sistemleri yeteneklerine keşif, tespit, tanıma, arama ve kurtarma, araç takip, röle oluşturma gibi ilave kabiliyetler ekleyerek güç katacak Sürü İHA'lar, silahlı olarak da görev yapabilecek

- Sürü İHA çözümü, 6 ay içinde keşif ve gözetleme, 1 yıl içinde de hedef tespit ve imha görevlerini yerine getirebilir hale gelecek

- MilSOFT'un Türk Silahlı Kuvvetlerine sunduğu teknolojilerle helikopterden komut verildiğinde kendisine eşlik eden İHA sürüsü önden taarruz gerçekleştirip operasyonel destek verebilecek

(Göksel Yıldırım/Ankara)

3- KOVİD-19 HASTALARI YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - "Nefes alamayacağım duygusu beni çok korkuttu"

- Kovid-19'u yenen Denizli Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol:

- "Çocuklarımı bir daha göremeyeceğim sandım. Hastalık bende panik atağa sebep oldu. Bunu anlatırken bile yüreğim yerinden çıkacak gibi oluyor. Nefes alamayacağım duygusu beni çok korkuttu"

- "Koronavirüsten korunmak için herkesin tedbirlere milli bir görev bilinciyle uyması gerekiyor"

(Sebahatdin Zeyrek/Denizli)













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