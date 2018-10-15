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Günde 3 diş sarımsak yutarsanız...

Son zamanların en çok konuşulan zayıflama metotları arasında yer alan sarımsak yutma ile ilgili bilinmesi gerekenleri sizler için mercek altına aldık. İşte sarımsak yutmanın kilo verme üzerindeki inanılmaz etkisi...

15 Ekim 2018 Pazartesi 21:21
Günde 3 diş sarımsak yutarsanız...

Kolesterol, damar tıkanıklığı ve tansiyon gibi rahatsızlıklara çok iyi gelen sarımsak, sağlık açısından oldukça faydalı bir bitkidir. Vücut için yararlı olmasının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olan bu bitkinin yutulması halinde zayıflattığına dair iddialar mevcut. Peki sarımsak yutmak gerçekten bu kadar faydalı mı? İşte sarımsak yutmanın kilo vermedeki etkisi...

Sarımsak yutarak kilo vermenin bir avantajı da kokusunu sevmeyenlerin buna mecbur kalmadan zayıflayabilmesidir. İçerisinde bulunan antioksidanlar, vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminler karşılayarak vücut direncinin artmasına sebep oluyor. Sarımsakla kilo vermenin mümkün olduğu iddialarının üzerine yapılan araştırmalar, bunun sebebinin sarımsağın hazmı kolaylaştırdığı ve bağırsak hareketlerini düzenlediği ortaya çıkmıştır.

Sarımsağın sağlık üzerinde dezavantajı bulunmasa da tansiyon hastalarının sarımsağı tüketmemeleri gerekir. Bu kişilerin dışında, sarımsakla kilo vermek isteyenler her gün 3 defa bir diş sarımsak yutabilir.

NOT:

Uygulanan zayıflama kürleri sarımsak ile desteklenmelidir. Uzman onayı almadan denemeyiniz.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 21:21
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  2. sarımsak yutmanın kilo verme üzerindeki inanılmaz etkisi
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