Günde 3 diş sarımsak yutarsanız...

Kolesterol, damar tıkanıklığı ve tansiyon gibi rahatsızlıklara çok iyi gelen sarımsak, sağlık açısından oldukça faydalı bir bitkidir. Vücut için yararlı olmasının yanı sıra kilo vermeye de yardımcı olan bu bitkinin yutulması halinde zayıflattığına dair iddialar mevcut. Peki sarımsak yutmak gerçekten bu kadar faydalı mı? İşte sarımsak yutmanın kilo vermedeki etkisi...

Sarımsak yutarak kilo vermenin bir avantajı da kokusunu sevmeyenlerin buna mecbur kalmadan zayıflayabilmesidir. İçerisinde bulunan antioksidanlar, vücudun ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminler karşılayarak vücut direncinin artmasına sebep oluyor. Sarımsakla kilo vermenin mümkün olduğu iddialarının üzerine yapılan araştırmalar, bunun sebebinin sarımsağın hazmı kolaylaştırdığı ve bağırsak hareketlerini düzenlediği ortaya çıkmıştır.

Sarımsağın sağlık üzerinde dezavantajı bulunmasa da tansiyon hastalarının sarımsağı tüketmemeleri gerekir. Bu kişilerin dışında, sarımsakla kilo vermek isteyenler her gün 3 defa bir diş sarımsak yutabilir.

NOT:

Uygulanan zayıflama kürleri sarımsak ile desteklenmelidir. Uzman onayı almadan denemeyiniz.