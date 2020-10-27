GÜNCELLEME 6 - Mersin'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.



Uçarı Mahallesi kırsalındaki kızılçam ormanında, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 96 arazöz, 5 dozer ve 400 söndürme personeli sevk edildi.

Yangının, yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı mahalledeki 50 hane tedbiren boşaltıldı.

Öğle saatlerinde trafiğe kapatılan Mersin-Antalya kara yolu ise kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



Havanın kararması nedeniyle 5 helikopterin çalışmasına ara verildi, ancak yangına karadan müdahale sürüyor.



- "Yangında can kaybımız veya yaralanan kimse yok"



Vali Ali İhsan Su, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangına hızlı şekilde müdahale edildiğini, ilk belirlemelere göre elektrik tellerinden kaynaklandığının değerlendirildiklerini söyledi. Su, "Yangının, yerleşim yerlerine yönelik riski müdahale sonucu azaldı. Yangın, kırsal alana doğru yöneldi. Orada da çalışmalarımız devam ediyor. 3 helikopterle havadan, çok sayıda arazözle karadan müdahale sürüyor. 2 helikopter de takviye için bölgeye yönlendirildi. Ekiplerimiz, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını devam ettiriyor." diye konuştu.



Yangın çevresindeki hanelerin boşaltıldığını vurgulayan Su, "Yangında can kaybımız veya yaralanan kimse yok. Çevredeki yaklaşık 50 haneyi, vatandaşlarımızın can güvenliği nedeniyle tedbiren boşalttık." ifadesini kullandı.



Vali Su daha sonra yangın bölgesine geçerek, Uçarı Mahallesi'ndeki söndürme çalışmalarını inceledikten sonra gazetecilere açıklama yaptı.



Su, "Yangın, bölgede evlerin olduğu alanda yok ancak ormanlık alanda devam ediyor. Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyorlar, inşallah kontrol altına almaya çalışacağız. Sıkıntılı olan evler var. Seralar ve ekili alanlarda hasar tespit çalışması yapacağız. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar, devletimiz yanlarında. Biz gerekli işleri yapacağız. Can kaybımız ve yaralımız yok." bilgisini paylaştı.

- "Yangın rüzgarın etkisiyle komple mahallemize dağıldı"



Bölge seracılık yapan Ramazan Boz, yangın anını ve yaşadıklarını anlattı.



Yangının öğle saatlerine doğru çıktığını belirten Boz, "Bir anda ne olduğunu anlamadık. Yangın rüzgarın etkisiyle mahallemize dağıldı. Açık muz seralarımız ve su sistemlerimiz yandı. Kendi imkanlarımız yangına müdahalede bulunduk. Zararımız var, yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.



Vatandaşlardan Şükrü Yazık, yangının elektrik tellerinin bulunduğunu noktadan çıktığını vurgulayarak, "Tankerimiz olmasa evim yanmıştı. Tankerle su çekerek yangını söndürdük. Köydeki bazı vatandaşların evi yandı." dedi.



İskender Kalp, evinin bir bölümünün hasar gördüğünü, kovalarla su döküp yangını söndürmeye çalıştıklarını belirtti.

- Yangınlardan yaklaşık 90 hektar alan etkilendi



Öte yandan, ilçenin Karaağa Mahallesi'ndeki kontrol altına alınan orman yangınında yaklaşık 10 hektarlık alanın zarar gördüğü kaydedildi.

Söndürme çalışmaları devam eden Uçarı Mahallesi'ndeki yangında ise yaklaşık 80 hektar ormanlık alanın etkilendiği belirtildi.



Tedbiren evlerini boşaltan vatandaşlar için hem otel hem de yurtlarda konaklama imkanı sağlanacağı bildirildi.



