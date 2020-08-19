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Aktüel GÜNCELLEME 4- Antalya'da fabrika yangını
Aktüel

GÜNCELLEME 4- Antalya'da fabrika yangını

OSB'deki bir fabrikada çıkan yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü - Üç bölümden oluşan fabrikanın iki bölümü kullanılamaz hale geldi DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-19 14:40:00 -
GÜNCELLEME 4- Antalya'da fabrika yangını

ANTALYA (AA) - Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada başlayan yangında, fabrikanın iki bölümü kullanılamaz hale geldi.

Antalya OSB'de faaliyet gösteren ve soğuk hava deposu üretimi yaptığı öğrenilen bir fabrikanın depo bölümünde sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kentin birçok noktasından da dumanların görüldüğü yangına, Antalya Büyükşehir ve OSB itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait helikopterle havadan da müdahale edilmek istendi ancak fabrikanın çatı kısmındaki yangında yoğun duman tabakası oluşması nedeniyle helikopterle bir süre su atılamadı. Daha sonra yangına havadan da müdahale edildi.

Bu arada, fabrikada kimsenin olmadığı öğrenildi.

- "Üzücü bir olay, tam üretimimizin ortasındaydık"

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Can Hakan Karaca, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının henüz nereden çıktığının bilinmediğini ancak elektrik tesisatından kaynaklanabileceğinin tahmin edildiğini söyledi.

Yaz aylarında bu tür yangınların yaşandığını ifade eden Karaca, "Çok üzgünüz, sevinçli olduğumuz tek bir konu var, o da mesai başlamadan çıkmış olması. İnsan kaybımız yok, herhangi bir sıkıntılı bir durumumuz yok." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor süreçte bile üretmeye devam ettiklerini dile getiren Karaca, yangının üretimi olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

Yanan iş yerinin kendilerinin üçüncü fabrikası olduğunu aktaran Karaca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üzücü bir olay, tam üretimimizin ortasındaydık. Böyle bir talihsiz olay, en az birkaç ay üretimlerimizi durduracak. Kötü bir durum. Bir malı yeniden yaparsınız ama içinde emeklerinizi, ince detayları, para etmeyecek ama sizin kültürünüzü oluşturan tecrübenizi oluşturan bütün detayları kaybettik. Elbette birkaç aya kalmaz yenisini inşallah yeni baştan yaparız."

- Yangın söndürüldü

Soğuk hava deposu üretimi yapan fabrikadaki yangın, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından tamamen söndürüldü. Ekipler, fabrikadaki soğutma çalışmalarını da tamamladı. Üç bölümden oluşan fabrikanın iki bölümü kullanılamaz hale geldi. Fabrikanın çatı kısmının da çöktüğü görüldü.

Çalışmaları dışarıdan izleyen fabrika çalışanlarının da oldukça üzgün oldukları gözlendi.

Fabrikada mesai saatleri içerisinde yaklaşık 100 kişinin çalıştığı öğrenildi.

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