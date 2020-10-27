GÜNCELLEME 4 - Hatay'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Alevlerin sıçradığı bazı yerleşim yerleri boşaltılıyor - Havanın kararması nedeniyle helikopterle müdahaleye ara verildi, Payas-İskenderun Otoyolu trafiğe kapatıldı - Cami hoparlörlerinden, mahalle sakinlerinin evlerini terk etmeleri için anons yapılıyor EVLERİN TAHLİYESİ VE DETAYLAR EKLENDİ
HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Sarıseki Mahallesi'ndeki ormanlık alandan duman yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Olay yerine sevk edilen 139 arazöz, 15 dozer, 650 personelle yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yangın bölgesine yakın bazı evler, tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.
Alevlerin bazı yerleşim yerlerine de sıçradığı görüldü.
Havanın kararması nedeniyle helikopterin çalışmasına ara verildi, yangına karadan müdahale sürüyor.
Yangın nedeniyle Payas-İskenderun Otoyolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.
Azganlık Mahallesi'ne de sıçrayan yangın nedeniyle mahalledeki bazı evler tahliye edilmeye başlandı.
Cami hoparlörlerinden, zaman zaman mahalle sakinlerine evlerini terk etmeleri konusunda uyarılar yapılıyor.