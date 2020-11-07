GÜNCELLEME 3 - Kastamonu'da köyde yangın

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir köyde çıkan yangın söndürüldü.

Kastamonu merkeze bağlı 14 hanenin bulunduğu Tepeharman köyü Merkez Mahallesi'nde çıkan yangın, 10 ev ile bir camiye sıçradı.

Yangına çok sayıda itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekibi müdahale etti.



Ekipler, evlere büyük ölçüde zarar veren yangını söndürdü.



Kastamonu Valisi Avni Çakır, köye gelerek yangın hakkında bilgi aldı.

AFAD tarafından evleri yanan vatandaşlar için bölgeye 7 çadır kuruluyor. AFAD ekipleri, ayrıca vatandaşların kullanması için battaniye, yatak, yorgan ve ocak yardımında bulundu.

Türk Kızılay, yangında evleri zarar gören vatandaşlar için yemek ikramında bulunuyor.

Köyde, hasar tespit çalışmaları başlatıldı.

Vali Çakır, AA muhabirine, yangının akşam saat 22.30 sıralarında çıktığını söyledi.



Yangının elektrik kontağından çıktığının tespit edildiğini belirten Çakır, "Kısa sürede yangın diğer evlere sıçradı orman ve itfaiye gibi söndürme ekipmanlarımız, buraya intikal edene kadar maalesef 10 ev ve caminin çatısına sıçradı. Şu an itibarıyla 10 evimiz tamamen yandı. Camimizin çatısı yandı." dedi.



En büyük tesellilerinin can kaybı bulunmaması olduğunu vurgulayan Çakır, şunları kaydetti:



"Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybımız yok. Yanan evlerden 5'i boştu. 5'inde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. İkamet eden vatandaşlarımızı ilk etapta akrabalarının yanlarına yerleştirdik. Şu an herhangi bir mağduriyet söz konusu değil. Sabah itibarıyla hem hayvanları hem de kendilerine yeni konutlar yapana kadar kullanacakları uygun alanları planladık. Kullanılmayan kamu binalarını tahsis ettik. Okulumuzu ve camimizi de belli bir süre tahsis edeceğiz. Devlet olarak vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede saracağız."



Evi yanan vatandaşlardan Mustafa Kadiroğlu ise ilk gördüklerinde yangının ufak olduğunu söyledi.

Köy halkının yangına birlikte müdahale ettiğini anlatan Kadiroğlu, "Köy havuzunun suyuyla kendi çabamızla yangına müdahale ettik. Önce kontrol altına aldık ama havuzun suyu bittikten sonra kontrolden çıktı. İtfaiye geç geldi. Erken bir müdahale olsaydı bu evler yanmazdı." diye konuştu.



- "Anılarımız yandı"



Üzgün olduklarını dile getiren Kadiroğlu, "Can kaybımız şükürler olsun yok. Yanan traktör falan da yok. Sizler de biliyorsunuz, bir yangında anılar da yanıyor. Çocukların resimleri yanıyor. Geri döndürülemeyecek birçok şey yanıyor. Maddiyatımızdan önemlisi maneviyatımız yandı. Bu yangın gece saatlerinde olsaydı belki de burada AFAD şu anda ceset arıyordu." ifadelerini kullandı.



Yangında 26 kişinin evsiz kaldığını kaydeden Kadiroğlu, "Yangında kim evdeki neyi kurtardı bilmiyoruz. Yanan ev sayısı 10 ama 5 kişi yazlık olarak kullanıyordu. Yanan 5 hanede 26 kişi mağduruz." dedi.



