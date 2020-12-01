  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME 3 - Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME 3 - Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-01 23:33:54 -
GÜNCELLEME 3 - Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 5 ölü, 14 yaralı

KÖLN (AA) - Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde 51 yaşındaki bir saldırganın, Land Rover marka aracıyla yayaların arasına dalması sonucu biri bebek 5 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, düzenlediği basın toplantısının ardından yaptığı açıklamada, araçların girmesinin yasak olduğu bölgeye girerek hızla yayalara çarpan 51 yaşındaki Trier doğumlu Almanın ezdiği 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda yaralının olduğunu belirtti.

Trier Emniyet Müdür yardımcısı Franz-Dieter Ankler, saldırganın 4 dakika içinde yakalanarak gözaltına alındığını, ilk sorgulamasının ardından tutuklandığını söyledi.

Aracın olay yerinden çekildiğini belirten Ankler, zanlının sorgusunun sürdüğünü ve olayın çok yönlü olarak incelendiğini aktardı.

- Sabıka kaydı yok

Savcı Peter Fritzen, tutuklanan şüphelinin sabıka kaydı bulunmadığını, son dönemlerde bir ikamet adresinin olmadığını ve 1,4 promil alkollü olduğunun tespit edildiğini kaydetti.

Şüphelinin 5 cinayet, çok sayıda cinayete teşebbüs, çok sayıda kişiyi kasten yaralama ile suçlandığını aktaran Fritzen olayla ilgili soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Fritzen, olayla ilgili yapılan ilk incelemede, saldırıyla ilgili herhangi bir dini ya da siyasi içerikle ilgili delile rastlanmadığını açıkladı.

- Merkel'den başsağlığı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de yayımladığı mesajda, Trier'den gelen haberlerin kendisini çok üzdüğünü belirterek yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Merkel, mesajında soruşturmanın durumu hakkında Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer ile temas halinde olduğunu bildirildi.

Öte yandan, olayda yaşamını yitirenleri anmak için şehirdeki Porta Nigra kapısı önünde yarın sabah yerel saatle 10.00'da bir anma etkinliği düzenleneceği duyuruldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!
Dünya

Hemşire itiraf etti: Maradona'nın ölümüyle ilgili kan donduran sözler!

Maradona'nın hemşiresi efsane ismin ölümüyle ilgili itirafta bulundu. Hemşire, Maradona'nın beyin ameliyatı sonrası evinde yere düşüp kafası..
TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı
Siyaset

TSK'yı 'satan' CHP'li vekil Başarır geri adım attı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar'a satıldığını söyleyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, vatandaşların sert tepkisi üzerine sözle..
Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış
Gündem

Erdoğan'a skandal sözler sarf etmişti! AK Parti'den sert çıkış

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine sert çıktı.

Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay