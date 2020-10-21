GÜNCELLEME 2 - Tahir Elçi'nin öldürülmesi ve iki polisin şehit edilmesine ilişkin dava

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 5 yıl önce 2 polisin şehit olduğu terör saldırısı sonucu eski Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesine ilişkin, 3'ü polis memuru 4 şüphelinin yargılandığı duruşma ertelendi.

Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan polis memurları S.T, F.T. ve M.S. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı, Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve avukatlar salonda hazır bulundu.



- 3 savcı görevlendirildi

Duruşmada 3 savcı görevlendirildi. Elçi ailesinin avukatları sanıkların duruşmada hazır edilmesini talep etti.

Sanıklar ise SEGBİS aracılığıyla ifade vermek istediklerini belirtti.



Mahkeme verilen 10 dakika aranın ardından sanıkların duruşmada hazır edilmesine ilişkin talebin reddine karar verdi.

Elçi ailesinin avukatları sanıkların SEGBİS ile duruşmaya bağlandığı mahkemede naip hakim bulundurulmadığını belirterek, bu yönde talepte bulundu.

Mahkeme ise naip hakim bulundurulmasının zorunlu olmadığı gerekçesiyle talebin reddine karar verdi.

Müşteki avukatları reddi hakim talebinde bulundu.

Mahkeme bu konuda karar verilmek üzere dosyayı üst mahkeme olan 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek, duruşmayı 3 Mart'a erteledi.

Duruşmayı, farklı bölgelerden gelen baro başkanları ve avukatlar, CHP ve HDP'li bazı milletvekilleri, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile basın mensupları takip etti.

- İstenilen ceza

İddianamede yakalama kararı bulunan terörist Uğur Yakışır hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", 2 polis memurunu "kasten öldürmek" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ile Elçi'yi "olası kastla öldürmek" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar, polis memuru S.T'yi "öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıla kadar, "mala zarar vermek" ve "ruhsatsız silah bulundurma, taşıma veya satın alma" suçundan da 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis, polis memurları M.S, F.T. ve S.T. hakkında da "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan her biri hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Sur ilçesinde 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Barosunca, terör saldırılarında zarar gören tarihi Dört Ayaklı Minare'ye dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yapılmış, açıklamanın ardından teröristlerin saldırısı sonucu polis memurları Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur şehit olmuş, çıkan olaylarda Tahir Elçi hayatını kaybetmişti.









