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Aktüel

GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-07-20 17:38:29 -
GÜNCELLEME 2 - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Kemalköy yakınında bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı.

Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangına havadan 1 uçak, 5 helikopter ile karadan 20 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 130 söndürme işçisiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 14.20'de başlayan yangına saat 14.35'de ilk müdahalenin yapıldığını belirtti.

Demirci, yangında ilk belirlemelere göre 2 hektar civarında ormanlık alan ile yaklaşık 8 hektar tarım arazisinin zarar gördüğünü kaydetti.

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