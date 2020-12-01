GÜNCELLEME 2 - Almanya’da bir araç yayalara çarptı: 4 ölü, 15 yaralı

KÖLN (AA) - Almanya’nın Rheinland-Pfalz eyaletinin Trier kentinde bir aracın yayalara çarpması sonucu biri bebek 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Trier Belediyesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Rheinland-Pfalz İçişleri Bakanı Roger Lewentz, olayda biri bebek 4 kişinin öldüğünü, ağır ve hafif yaralı olarak 15 kişinin kayıtlara geçirildiğini açıkladı.

Trier Emniyet Müdür yardımcısı Franz-Dieter Ankler araç trafiğine kapalı bir caddeye giren Trier doğumlu 51 yaşındaki Alman'ın tutuklandığını ve aracın emniyete alındığını ifade etti.

Olay yeri ve çevresinin emniyet şeridiyle kapatıldığını ve incelemenin sürdüğünü belirten Ankler, şüphelinin hızlı bir şekilde yakalandığını ve sorguya alındığını kaydetti.

Savcı Peter Fritzen, şüpheli hakkında 4 cinayet, çok sayıda cinayete teşebbüs, çok sayıda kişiyi kasten yaralama suçlamalarıyla soruşturma yürütüldüğünü belirtti.

Frietsen, olayla ilgili yapılan ilk incelemede, saldırıyla ilgili herhangi bir dini yada siyasi içerikle ilgili delile rastlanmadığını açıkladı.

- Merkel'den başsağlığı

Almanya Şansölyesi Angela Merkel de yayımladığı mesajda, Trier'den gelen haberlerin kendisini çok üzdüğünü belirterek yaşamını yitirenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara şifa diledi.

Merkel, mesajında soruşturmanın durumu hakkında Rheinland-Pfalz Başbakanı Malu Dreyer ile temas halinde olduğunu bildirildi.

Öte yandan, olayda yaşamını yitirenleri anmak için şehirdeki Porta Nigra kapısı önünde yarın sabah 10.00'da bir anma etkinliği düzenleneceği duyuruldu.