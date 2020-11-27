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Aktüel GÜNCELLEME- Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Aktüel

GÜNCELLEME- Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın

Yoğun dumanın oluştuğu yangına, itfaiye ekipleri binanın içinde girerek de müdahale ediyor DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-27 17:01:46 -
GÜNCELLEME- Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın

İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda bulunan atık yönetimi ve geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yoğun dumanın oluştuğu yangına, itfaiye ekipleri binanın içinde girerek de müdahale ediyor.




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