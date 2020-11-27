GÜNCELLEME- Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın
Yoğun dumanın oluştuğu yangına, itfaiye ekipleri binanın içinde girerek de müdahale ediyor DETAYLAR EKLENDİ
İSTANBUL (AA) - Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda bulunan atık yönetimi ve geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Yoğun dumanın oluştuğu yangına, itfaiye ekipleri binanın içinde girerek de müdahale ediyor.