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Aktüel GÜNCELLEME- Öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Aktüel

GÜNCELLEME- Öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Güvenlik önlemleri eşliğinde Anadolu Adliyesine sevk edilen şüpheli Kemal A'nın, cinayetin ardından maktulün banka hesabına girip erkek kardeşine 260 bin lira EFT yaptığı belirlendi - Şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ve maktule ait ziynet eşyaları bulundu POLİSİN SORUŞTURMA KAPSAMINDA ULAŞTIĞI DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-30 13:28:26 -
GÜNCELLEME- Öğretim üyesi Aylin Sözer'in cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'i, Maltepe'deki evinde öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edildi.

Bağlarbaşı Mahallesi Karanfil Sokağı Barış Apartmanı'nda boğazı kesilerek öldürülen ve cesedi yakılmaya çalışılan Aylin Sözer'in (48) cinayet zanlısı Kemal A'nın (32), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Gayrettepe'deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkarılan zanlı, güvenlik önlemleri altında Anadolu Adliyesine sevk edildi.

- Şüpheli, maktulün telefonundan asistanına mesaj atarak para istemiş

Polisin yaptığı incelemede, şüpheli Kemal A'nın, cinayeti işledikten sonra Aylin Sözer'in asistanına, onun cep telefonundan mesaj atarak, hesabına göndereceği parayı nakte çevirip kuryeyle kendisine getirmesini istediği, bundan şüphelenen asistanın ise aradığı Sözer'in telefonu açmaması üzerine maktulün kız kardeşi Nihal Sözer'e ulaştığı anlaşıldı.

Nihal Sözer'in daha sonra ablasının evine gittiği ve kapının açılmaması üzerine polise haber verdiği öğrenildi.

Kemal A'nın, asistandan para alamaması üzerine Aylin Sözer'in banka hesabına girip erkek kardeşinin hesabına 260 bin lira EFT yaptığı, bankanın ise yüksek meblağ nedeniyle Aylin Sözer'i aradığı, ancak telefonu açmaması üzerine EFT'yi askıya aldığı belirlendi.

Evde yapılan aramada, şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı, gözaltına alındığında da üzerinde 3 gram metamfetamin ile maktule ait ziynet eşyaları bulunduğu tespit edildi.

- Evli ve üç çocuk babası

Kemal A. ifadesinde, gündelik işlerde çalıştığını, maktul ile 2009'da internet ortamında tanıştıklarını, o sırada kendisinin İstanbul'da, Sözer'in ise dil eğitimi için Amerika'da olduğunu söyledi.

Sözer ile ilk kez 2011'de yüz yüze görüştüğünü, dönem dönem görüşmeye devam ettiğini, kasımdan beri sık görüşmeye başladığını ileri süren Kemal A, evli ve üç çocuk babası olduğunu, eşinin kamu görevlisi olarak Manisa'ya atandığını anlattı. Kemal A., kendisinin dün saat 08.40 sıralarında Sözer'in evine gittiğini, yılbaşında eşinin yanına gideceğini söylemesi üzerine Sözer ile aralarında tartışma çıktığını ve ekmek bıçağıyla kadını yanlışlıkla öldürdüğünü öne sürdü.

Kemal A., daha sonra polisin eve geldiğini belirterek, evdeki yangını polisin kendisini öldürmesi için çıkardığını ve doğal gaz borusunu kesip polise doğrulttuğunu ifade etti.

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