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Aktüel GÜNCELLEME- Konya'da erkek cesedi bulundu
Aktüel

GÜNCELLEME- Konya'da erkek cesedi bulundu

Cinayetle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı KATİL ZANLISININ TUTUKLANMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:01:36 -
GÜNCELLEME- Konya'da erkek cesedi bulundu
KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yaşar Caddesi'ndeki Zengibar Anadolu Lisesi yakınlarında erkek cesedi görenler, polisi aradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, başı kesilmiş cesedin akli dengesi yerinde olmayan Mustafa Sömek'e (56) ait olduğunu belirledi. Kesik baş lisenin bahçesinde bulundu.

Sömek'in cesedi morga kaldırılırken, kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şizofreni hastası olduğu belirlenen katil zanlısı Mücahit M'yi (41) Yalıhüyük ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf etti.

Mücahit M., mahkemede, "Ziyarete gittiğim dayımı göremeyince Zengibar Anadolu Lisesine doğru yürümeye başladım. Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek isimli şahsı gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Yanımda bulunan bıçakla onu öldürdüm." diye ifade verdi.

Katil zanlını Mücahit M, tutuklandı.

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