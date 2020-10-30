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Aktüel GÜNCELLEME- Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda hasara yol açtı
Aktüel

GÜNCELLEME- Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda hasara yol açtı

Sisam Adası açıklarında meydana gelen sarsıntı, Yunanistan'da Girit Adası'ndan başkent Atina'ya kadar geniş bir alanda hissedildi - Deprem nedeniyle adadaki tarihi bir kilise yıkıldı, biri ağır olmak üzere, 10 kişi yaralandı - Oluşan tsunamiler nedeniyle çok sayıda ev ve araç sular altında kaldı DETAYLAR EKLEDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:25:20 -
GÜNCELLEME- Ege Denizi'ndeki deprem Sisam Adası'nda hasara yol açtı

ATİNA (AA) - Ege Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle, Sisam Adası'nda çok sayıda bina ve yol hasar gördü.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, merkez üssünün Sisam Adası açıkları olduğu belirtilen deprem nedeniyle adada çok sayıda bina ve yol hasar aldı.

Başkent Atina'dan Girit Adası'na kadar ülkedeki geniş bir alanda hissedilen depremde Sisam'da sayıda evin hasar gördüğü belirtildi.

- Tarihi kilise yıkıldı

Karlovasi bölgesinde bazı eski yapıların yıkıldığı, kimi evlerin duvarlarında çatlaklar meydana geldiği, çatıların çöktüğü ve tarihi bir kilisenin yıkıldığı kaydedildi.

Yunan yetkililer, olası artçı sarsıntılara karşı halka evlerinden uzak durmaları çağrısında bulundu.

Sisam Adası'nda biri ağır olmak üzere 10 kişinin yaralandığı, adadaki havalimanının çatısında meydana gelen çatlaklar nedeniyle uçuşların bir süre gerçekleştirilemediği aktarıldı.

- Tsunami nedeniyle ev ve araçlar sular altında

Karlovasi Limanı'nda ve diğer kıyı bölgelerinde meydana gelen küçük ölçekli tsunamiler sebebiyle çok sayıda araç ve ev sular altında kaldı.

Bölgede arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Öte yandan, Sisam yakınında yer alan İkaria Adası'nda toprak kaymaları meydana geldiği, yollarda oluşan hasar nedeniyle bölgede ulaşımın durduğu aktarıldı.

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