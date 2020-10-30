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Aktüel GÜNCELLEME- Ege Denizi'ndeki deprem İstanbul'da hissedildi
Aktüel

GÜNCELLEME- Ege Denizi'ndeki deprem İstanbul'da hissedildi

Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı - İstanbul Valiliği: - "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir" VALİLİK AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-30 15:43:40 -
GÜNCELLEME- Ege Denizi'ndeki deprem İstanbul'da hissedildi

İSTANBUL (AA) - Ege Denizi'nin Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Kent genelinde hissedilen deprem sonrası bazı vatandaşlar dışarı çıktı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "AFAD Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 14.51'de merkez üssü İzmir olan 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." denildi.

Depremin İstanbul'da da hissedildiği aktarılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. İstanbul'da deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şu ana kadar bildirilmemiştir. Başta İzmir olmak üzere, deprem hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili olarak herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tüm vatandaşlarımıza ve İzmir'e geçmiş olsun." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da paylaşımında, "Ege ve Marmara Bölgelerinde hissedilen depremde hiçbir vatandaşımızın zarar görmemiş olmasını temenni ediyor, etkilenen yerlerdeki vatandaşlarımızla geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum." değerlendirmesini yaptı.

AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıklamıştı.

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