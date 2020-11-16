GÜNCELLEME- Cerrahi maske içerisinde uyuşturucu ele geçirildi
Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde, kollarındaki cerrahi maskeye uyuşturucu gizleyen 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendiği Y.D. (38) ve Y.Ç'yi (26) durdurdu.
Ekipler, yaptıkları üst aramasında, şüphelilerin kollarına taktıkları cerrahi maske içerisinde bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.