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Aktüel GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen tırdaki 2 zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen tırdaki 2 zanlı tutuklandı

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Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:09:01 -
GÜNCELLEME- Afyonkarahisar'da 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilen tırdaki 2 zanlı tutuklandı

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da uygulama noktasında durdurulan tırda ele geçirilen 27 bin litre kaçak akaryakıta ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar-İzmir kara yolundaki uygulama noktasında, şüphe üzerine durdurulan tırda 27 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Ekipler tırdaki S.A. ile M.İ'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

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