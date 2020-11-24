  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi

CENAZE TÖRENİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-24 18:16:12 -
GÜNCELLEME - Zonguldak'ta trafik kazasında hayatını kaybeden 1'i bebek 3 kişinin cenazesi defnedildi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada yaşamını yitiren 1'i bebek, 3 kişinin cenazeleri, toprağa verildi.

Zonguldak-Ereğli kara yolunda dün meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılan Şerife Tekin (53), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan Gamze Tekin'in ise tedavisi sürüyor.

- Cenaze töreni

Kazada yaşamını yitiren Şerife Tekin, bebek Hilal Tekin'in ile sürücü Yadigar Eroğlu'nun cenazeleri, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezi morgundan yakınları tarafından alındı.

Eroğlu'nun cenazesi Ereğli ilçesine bağlı Esenköy mezarlığında, Şerife Tekin ve bebek Hilal Tekin'in cenazesi ise Alaplı Şehir Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Annesi ve 3 aylık bebeğini toprağa veren baba Hüseyin Tekin'in ise ayakta güçlükle durabildiği görüldü.

Öte yandan, kazada ölen sürücü Yadigar Eroğlu'nun kayınvalidesi Sediye Eroğlu'nun (75) da kaza haberinin ardından kalp krizi geçirdiği, Ereğli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Eroğlu'nun duran kalbinin çalıştırıldığı öğrenildi.

Yoğun bakıma alınan Eroğlu'nun hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

- Kaza

Zonguldak-Ereğli kara yolu Kandilli beldesi sapağında dün Yadigar Eroğlu (48) idaresindeki 67 TR 454 plakalı otomobil, yol kenarındaki istinat duvarına çarpmış, ağır yaralanan sürücü ile otomobildeki 3 aylık bebek Hilal Tekin hastanede hayatını kaybetmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı
Siyaset

Ümit Özdağ’dan sosyal medyayı sallayan Bülent Arınç paylaşımı

Kapalı kapılar ardından yapılan anayasayı ifşa ettiği için İYİ Parti'den ihraç edilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, Bülent Arınç’ın isti..
Aliyev’den Batı ülkelerine had bildiren çıkış! Domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?
Gündem

Aliyev’den Batı ülkelerine had bildiren çıkış! Domuz kafası atanlar mı bize ders verecek?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan bölgelerdeki Hristiyan mabetleriyle ilgili bazı Batılı ülkelerin endişe..
Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik
Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı dünya ile paylaştı: Gemiyi biraz önce engelledik

Rusya Savunma Bakanlığı, Japonya Denizi yakınlarındaki Rus karasularına izinsiz giren SS John S. McCain isimli bir ABD gemisinin engellendiğ..
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro
Satılık 2016 Audi A6 2.0 Quattro

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay