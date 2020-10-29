GÜNCELLEME - Yalova'da filyasyon ekibine saldırdıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı

YALOVA (AA) - Yalova'da filyasyon ekibine sopayla saldırarak şoförü yaraladıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, filyasyon ekibinde görevli sağlık memuru Murat D. ve şoför Doğan N, Seyrantepe Mahallesi'nde bir ikamete giderek çalışma yaptı.

Buradaki işlerini tamamladıktan sonra dönüşe geçen ekiple mahalle sakinlerinden Ali E. ve Şahin T. arasında yol verme sebebiyle tartışma çıktı.

Sağlık ekibine önce sözlü, sonra da fiziksel saldırıda bulunan zanlılar, Murat D. ve Doğan N'yi darp ettti.

Yaralılar ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken jandarma ekipleri, Ali E. ve Şahin T'yi yakalayarak gözaltına aldı.

- "Bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, saat 16.45 sıralarında görev başındaki filyasyon ekibine menfur bir saldırı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Toplum Sağlığı Merkezine bağlı filyasyon ekibinin göreve gittiği Seyrantepe Mahallesi'nde araca binmek üzereyken 2 kişinin önce sözlü, sonrasında da fiziksel saldırısına uğradığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Jandarma bölgesinde gerçekleşen olay sonrasında jandarma ekipleri olaya müdahale etmişlerdir. Çalışma arkadaşlarımızdan sağlık memuru Murat D. ve şoför Doğan N. 112 ekiplerimizce Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınmışlardır. Her zaman her durumda görevi başında olan sağlık çalışanlarımıza karşı gerçekleştirilen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, yaşanan bu üzücü olaya derhal müdahale eden Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve kolluk kuvvetlerimize minnetlerimizi iletiyoruz."