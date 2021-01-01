GÜNCELLEME - Tuzla'da iş yerinin depo olarak kullandığı açık alanda yangın

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da bir iş yerinin kimyasal maddeler ve geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı açık alanında çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Tepeören Eski Ankara Asfaltı Caddesi üzerindeki bir iş yerinin, kimyasal maddeler ve geri dönüşüm malzemelerinin depolandığı açık alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin alandaki soğutma çalışmaları sürüyor.

Bu arada iş yerine ait bazı araçlar da yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.







