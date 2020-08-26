  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Sosyal medyadaki uygunsuz görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sosyal medyadaki uygunsuz görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

ADLİ SONUÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-26 16:19:34 -
GÜNCELLEME - Sosyal medyadaki uygunsuz görüntüleri paylaştığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Sosyal medyada paylaşımlarına çocuğunu alet eden kişinin görüntülerini paylaştığı iddiasıyla Gaziantep'te gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Twitter'da "#elifsaritutuklansin" isimli etiketle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Gaziantep'te gözaltına alınan Y.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"@elif.antplii" rumuzlu İnstagram hesabının kullanıcısı olduğu belirlenen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyeye girişi sırasında pişman olduğunu ifade eden şüpheli Y.E, gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Ne bilim ben" diye cevap verdi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Y.E. tutuklandı.

Bu arada, bahsi geçen hesaptaki görüntülerdeki kişilerin yabancı uyruklu oldukları ve yurt dışında yaşadıkları belirlenirken, konunun Türkiye ile bir bağlantısının bulunmadığı anlaşıldı.

Y.E'nin bu görüntüleri sosyal medyadan elde ederek Türkiye'de yaşandığı algısı yaratmak amacıyla paylaştığı belirlendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı
Gündem

Fatih Portakal, Fatih Altaylı’ya istifanın arka perdesini anlattı

Fatih Altaylı, Fatih Portakal’ın istifasına ilişkin yazı kaleme aldı. Yeni açıklamalar yapan Fatih Portakal, artık muhalif olmak istemediğin..
“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!
Dünya

“Türkiye’ye ihtiyacımı var” diyen bakandan skandal çağrı: PKK’yı vurmayın!

ABD’ye giden ve bölge hakkında bir dizi toplantı gerçekleştiren Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Türkiye ile diyaloğa ihtiyaç olduğunu sö..
Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı
Gündem

Yabancı basından çarpıcı itiraf: Türkiye'nin yükselen gücü düşmanlarını korkutmalı

Türkiye'nin bölgede giderek yükselen gücü ve etkisi dünya basınında endişeyle karşılandı. Savunma sanayinde büyük bir ivme yakalayarak şahla..
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı