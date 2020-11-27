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Aktüel GÜNCELLEME - Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 8 ölü
Aktüel

GÜNCELLEME - Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 8 ölü

ÖLÜ SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-27 23:40:21 -
GÜNCELLEME - Somali'nin başkenti Mogadişu'da intihar saldırısı: 8 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya intihar saldırısı düzenlendi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, şehrin KM4 bölgesindeki işlek bir kafeteryada intihar saldırısı düzenleyen kişi, üzerindeki bombayı patlattı.

Patlamada 8 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Hayatını kaybedenler arasında İstanbul Kültür Üniversitesinden mezun Somalili İbrahim Abdi'nin de olduğu öğrenildi. Türkiye'de bursla eğitim alan Abdi'nin, 3 ay önce ülkesine döndüğü belirtildi.

Somali Türkiye Mezunları Derneğinden yapılan açıklamada, "Patlama sonucunda hayatını kaybeden kardeşimiz İbrahim Abdi'ye ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, acılı ailelerine de sabır ve başsağlığı diliyoruz. Saldırıda yaralanan bütün kardeşlerimize de Allah’tan acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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