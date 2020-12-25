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Aktüel GÜNCELLEME - Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-25 23:24:23 -
GÜNCELLEME - Şişli'de kaçırılan yabancı uyruklu kişi polis tarafından kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Şişli'de Çinli bir iş adamının kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında yabancı uyruklu H.W'nin zorla bir araca bindirilerek kaçırıldığı bilgisi üzerine, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Şişli'de çalışma yapıldığı kaydedildi.

Yapılan kamera incelemeleri ve saha çalışmaları sonucunda, bahse konu olayda kullanılan otomobil plakasının tespit edildiği bildirilen açıklamada, plaka sorgulamasında aracın yine yabancı uyruklu Y. Y isimli kişiye ait olduğunun belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, olayı gerçekleştiren kişilerin Avcılar'da bulunduğu bilgisi üzerine bahse konu adrese yönelik yapılan çalışmalarda F. Y, J.Y, L.M ve Y.Y isimli şüphelilerin yakalandığı, H.W'nin ise kurtarıldığı kaydedildi.

Olayı gerçekleştiren şüphelilerin H.W'yi kaçırdıktan sonra zorla 19 bin bin 750 dolar değerinde senet imzalattığı, şüphelilerin adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Çinli 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesine götürüldü.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheliler, sevk edildikleri Nöbetçi Hakimlikteki sorgularının ardından tutuklandı.

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