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Aktüel GÜNCELLEME - Sinop'ta eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu
Aktüel

GÜNCELLEME - Sinop'ta eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu

Kavgada silahla vurulan kişi hastanede ölürken, yaralanan eski belediye başkanı tedavisinin ardından gözaltına alındı ZANLININ GÖZALTINA ALINMASI VE ADLİYEYE SEVK BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-21 15:45:54 -
GÜNCELLEME - Sinop'ta eski belediye başkanı tartıştığı kişiyi vurdu

SİNOP (AA) - Sinop’ta çıkan kavgada eski belediye başkanının silahla vurduğu kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, kent merkezi Gelincik Mahallesi’ndeki bir restoranda eski belediye başkanı Zeki Yılmazer (62) ile Atıf Argun (68) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda silahla vurulan Argun, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kavgada kolundan vurulan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Yılmazer, gözaltına alındı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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