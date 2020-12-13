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Aktüel GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı - Hastanede tedavi edilen iki polis taburcu oldu POLİSLERİN SAĞLIK DURUMLARI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-13 18:59:43 -
GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da ev sahibi ile kiracı arasında çıkan kavgaya müdahale eden 2 polis bıçakla yaralandı.

Merkez Eyyübiye ilçesinin Eyyüp Nebi Mahallesi'nde ev sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelerek kavgaya müdahale eden polis ekiplerine, taraflar bıçakla saldırdı.

Aldıkları bıçak darbeleriyle yaralanan iki polis, ambulanslarla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş hastaneye giderek yaralı polislerin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Tedavi edilen polisler, taburcu oldu.

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Bölgeye sevk edilen takviye polis ekipleri, aralarında kadınların da bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

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