GÜNCELLEME - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.
İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları öne sürülen T.T. ve Ç.K'nin bulunduğu otomobil ile E.Ö. ve G.U'nun evlerinde yapılan aramada 113 kapsül ve 0,35 gram sentetik uyuşturucu, 12,88 gram esrar ve 11 pakette 8,23 gram kokain ele geçirildi.
Şüpheliler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.