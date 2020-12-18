  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Samsun'da "torbacı" operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Samsun'da "torbacı" operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-12-18 19:27:04 -
GÜNCELLEME - Samsun'da "torbacı" operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Evde arama yapan ekipler, 1536 uyuşturucu hap, 6,19 gram uyuşturucu hap tozu, 9 paket halinde 155,84 gram kokain, 23,49 gram esrar, 2 bin 375 kapsül sentetik hap ve uyuşturucu paketlemek için kullanıldığı sanılan çok sayıda materyal ele geçirdi. Olayla ilgili Ç.K. gözaltına alındı.

Ekipler, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen Y.E.B'yi de yakaladı. Şüphelinin oturduğu yerde yapılan aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Derecik Mahallesi Ankara kara yolunda yürüttüğü çalışmada ise şüpheliler C.G, A.K. ve E.Ş'nin bulunduğu araçta 76,91 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden Ç.K. ve Y.E.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

C.G, A.K. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış
Dünya

ABD'den bir yaptırım açıklaması daha! Pompeo'dan akıllara zarar çıkış

ABD'den Türkiye'ye yönelik yaptırım kararına tepkiler sürerken Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yakın isimlerden Cale Brown'dan akıllara zara..
Türk SİHA'larını övüp yardım istedi
Dünya

Türk SİHA'larını övüp yardım istedi

Ukrayna Savunma Bakanı Andriy Taran, Türk SİHA'larının dünyanın en moderni olduğunu belirterek bunu Suriye'de, Libya'da ve en son Dağlık Kar..
Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor
Dünya

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava: Türkiye bölgede büyüyor

Gürcü siyasi analist Tengiz Txilava, Dağlık Karabağ'daki zafere ilişkin yaptığı değerlendirmede dikkat çeken ifadeler kullandı.
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay