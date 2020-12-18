GÜNCELLEME - Samsun'da "torbacı" operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen üç uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Atakum ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Evde arama yapan ekipler, 1536 uyuşturucu hap, 6,19 gram uyuşturucu hap tozu, 9 paket halinde 155,84 gram kokain, 23,49 gram esrar, 2 bin 375 kapsül sentetik hap ve uyuşturucu paketlemek için kullanıldığı sanılan çok sayıda materyal ele geçirdi. Olayla ilgili Ç.K. gözaltına alındı.

Ekipler, İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen Y.E.B'yi de yakaladı. Şüphelinin oturduğu yerde yapılan aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu bulundu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin Derecik Mahallesi Ankara kara yolunda yürüttüğü çalışmada ise şüpheliler C.G, A.K. ve E.Ş'nin bulunduğu araçta 76,91 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

İşlemleri tamamlanan şüphelilerden Ç.K. ve Y.E.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

C.G, A.K. ve E.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.