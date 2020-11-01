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Aktüel GÜNCELLEME - Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı
Aktüel

GÜNCELLEME - Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

ÖLÜ VE YARALI SAYISI GÜNCELLENDİ, DETAY EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-01 19:42:05 -
GÜNCELLEME - Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 6 yaralı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 54 PM 122 ve 34 HR 0433 plakalı otomobiller, Adapazarı-Karasu yolu Söğütlü mevkisinde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 54 PM 122 plakalı araçtan çıkarılan yaralılar Ahmet Yavuz, Meryem, Mustafa, Sebahat ve Abdurrahman Yiğit'in yanı sıra diğer otomobildeki Elmas ve Hakan Günçaldı ile Emine Bayram'ı çevredeki hastanelere kaldırdı.

Yaralılardan Hakan Günçaldı ile Emine Bayram, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezi'ne götürülen cenazelerin, işlemlerin ardından defnedilmek üzere Giresun'a gönderileceği öğrenildi.

Bu arada, yolda kaza nedeniyle aksayan ulaşım, araçların kaldırılması ve temizlik yapılmasının ardından normale döndü.

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