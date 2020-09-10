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Aktüel GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Ercan Bayat adliyede
Aktüel

GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Ercan Bayat adliyede

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-10 19:39:35 -
GÜNCELLEME - Reyhanlı saldırısı sorumlularından terörist Ercan Bayat adliyede

HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat, 2012'de işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Terörist Bayat'ın terör saldırısıyla ilgili sorgusu sürüyor.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te gerçekleşen iki ayrı terör saldırısının sorumlularından Ercan Bayat'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri arasında Hatay Adliyesine sevk edilen Bayat, 2012 yılındaki Samandağ ilçesinde işlediği "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Teröristin Bayat'ın, Reyhanlı saldırısı ile hakkındaki diğer dosyalarla ilgili işlemleri ise sürüyor.

Terörden arananlar listesinde "mavi" kategoride bulunan Ercan Bayat, önceki gün Hatay'ın Suriye sınırında hudut birliklerince yakalanmış ve emniyet birimlerine teslim edilmişti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 2 ayrı bombalı terör saldırısında 52 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda sivil yaralanmıştı.

Bombalı araçlarla gerçekleştirildiği tespit edilen saldırılarda yaralanan bir kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 53'e yükselmişti.

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