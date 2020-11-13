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Aktüel GÜNCELLEME - Ordu'da 12 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli Samsun'da tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Ordu'da 12 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli Samsun'da tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-13 19:30:14 -
GÜNCELLEME - Ordu'da 12 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli Samsun'da tutuklandı

SAMSUN (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen operasyonda 12 kilogram uyuşturucuyla yakalanan şüpheli, Samsun'da tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Ekim'de İlkadım ilçesi Mahallesi'nde 2 kilo 699 gram esrar ile yakalanıp "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanan iki şüpheliyle bağlantısı olduğu tespit edilen A.M'yi yakalamak için çalışma yürüttü.

Ordu'nun Ünye ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi 12 kilo 5 gram esrar ve 6 esrarlı sigarayla yakalandı.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan şüpheli, Samsun'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde irtibatlı oldukları kişilere uyuşturucu sattığı bilgisi bulunan A.Ç'nin ikametinde arama yapan ekipler, satışa hazır 7 paket halinde 0,23 gram metamfetamin, 18 sentetik hap, 0,29 gram esrar ile hassas cep terazisi buldu.

Şüpheli ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.


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