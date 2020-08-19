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Aktüel GÜNCELLEME - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Kırıkkale'de trafik kazası geçirdi
Aktüel

GÜNCELLEME - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Kırıkkale'de trafik kazası geçirdi

Kazada Güler, makam şoförü ve diğer otomobildeki 3 kişi yaralandı - Hastanede tedavi altına alınan Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kolunda kırıkların olduğu öğrenildi KAZA BİLGİLERİ VE DETAYLAR EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-08-19 16:06:03 -
GÜNCELLEME - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Kırıkkale'de trafik kazası geçirdi

KIRIKKALE (AA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Kırıkkale'de geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Güler'in içinde bulunduğu Alparslan Dinç idaresindeki 34 NZ 5252 makam otomobili, Kırıkkale-Çorum kara yolu 35. kilometresinde Balışeyh ilçesi Işıklar köyü kavşağında, İbrahim Demirkan yönetimindeki 06 AK 8741 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Güler, makam şoförü Dinç ve diğer otomobilde bulunan Fatmanur (10), Ülkü Yıldız (38) ve Emine Nihal Demirkan (6) yaralandı.

Güler ve diğer yaralılar, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı.

Başkan Güler'in hayati tehlikesinin bulunmadığı, kolunda kırıkların olduğu belirtildi.

Diğer yaralıların da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

- Ordu Belediyesinden açıklama

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, yarın ATO Congresium'da yapılacak olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı toplantıya katılmak üzere kara yolu ile Ankara'ya hareket eden Güler’in içinde bulunduğu makam otomobilinin Kırıkkale yakınlarında trafik kazası geçirdiği belirtildi.

Güler'in, kazayı hafif sıyrıkla atlattığı ifade edilen açıklamada, Güler'in tedavi altına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, Güler'in sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses de hastaneye gelerek, Güler'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

- Başkandan sosyal medyadan açıklama

Başkan Güler de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Talihsiz bir trafik kazası geçirdik. Sağlık durumum şu anda iyi. Arayan, soran, mesaj atan herkese teşekkürler." ifadelerine yer verdi.

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