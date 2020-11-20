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Aktüel GÜNCELLEME - Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu
Aktüel

GÜNCELLEME - Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 5'i tutuklandı ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-20 18:28:13 -
GÜNCELLEME - Niğde merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonu

NİĞDE (AA) - Niğde merkezli 7 ilde, FETÖ'nün "emniyet mahrem yapılanmasına" yönelik operasyonda adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B, Ş.K, A.D, Ş.Ö. ve M.C. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler, adli kontrol şartıyla salıverildi.

Bir şüphelinin ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada tutulduğu öğrenildi.

Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da 17 Kasım'da düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 25 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 16 zanlıdan ikisi tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverilmişti. Bu sabah da 8 şüpheli adliyeye sevk edilmişti.

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