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GÜNCELLEME - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem

AFAD, saat 20.43'te Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi - Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy: - "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil" KAYMAKAMIN AÇIKLAMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-28 21:29:36 -
GÜNCELLEME - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 20.43'te merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Muğla'nın yanı sıra İzmir ve Antalya'da da hissedilen depremin 61,41 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Depremle ilgili şu an bize ulaşan herhangi bir olumsuz durum söz konusu değil." dedi.

Aksoy, depremin merkez üssüne yakın olarak belirtilen ve Marmaris ile Datça arasında kalan Osmaniye Mahallesi'ne hareket etti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban da yer sarsıntısına ilişkin ilçelerinde herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi.

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