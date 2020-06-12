  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-06-12 18:43:47 -
GÜNCELLEME - Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

MUĞLA (AA) - Muğla'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan C.A. ile H.H, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında da işlem yapıldığı öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı