  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

GÜNCELLEME - Muğla'da kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı

DAĞCININ CENAZESİNİN BULUNMASI EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-05-26 19:04:19 -
GÜNCELLEME - Muğla'da kaybolan dağcının cansız bedenine ulaşıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 14 gün önce kaybolduğu bildirilen dağcının cansız bedeni bulundu.

Antrenman için 14 gün önce evden ayrılan Likya Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Kulübü sporcularından Fikret Emre'nin (35) bulunması için başlatılan arama çalışması, sabah saatlerinde tekrar başladı.

Mendos Dağı eteklerinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İl Müdürlüğü ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AKUT ve Türkiye Dağcılık Federasyonu ekipleri ile dağcılar, arama çalışmasını sürdürdü.

Mendos Dağı zirvesi istikametinde devam eden arama faaliyetlerine katılan arama kurtarma ekipleri, JAK timi bünyesinde birleştirildi. Aramalar kapsamında AKUT ekipleri bölgeye fotokapanlar yerleştirdi.

Ekipler, arama çalışmalarının 9'uncu gününde, Mendos Dağı zirvesine yakın bir noktada kayıp dağcının cansız bedenine ulaştı.

Emre'nin cenazesi, bulunduğu yerdeki incelemenin ardından dağdan indirilerek otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Fethiye'de 12 Mayıs'ta antrenman yapmak için evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Fikret Emre'nin bulunması için 9 gün önce arama çalışması başlatılmıştı. Emre'nin sırt çantası, cep telefonu ve eşofmanı, 6 gün önce Mendos Dağı Maden Ocakları mevkisinde bulunmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı