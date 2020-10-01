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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'deki sahte rapor operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'deki sahte rapor operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-01 16:41:59 -
GÜNCELLEME - Mersin'deki sahte rapor operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, cezaevlerindeki hükümlülere usulsüz sağlık raporu çıkarttıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 29 Eylül'de 12 zanlının yakalandığı operasyon kapsamında 3 şüpheli daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheliden 8'i, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında gözaltı kararı verilen ve adresinde bulunamayan bir eski hükümlünün arandığı, emniyetteki 7 şüphelinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Tarsus'ta, hükümlülerin cezalarını hastanede geçirmelerini sağlamak için sahte rapor düzenlediği iddia edilen doktor, infaz koruma memuru ve bir hastanenin temizlik şefi ile 13 eski hükümlü hakkında yakalama kararı çıkarılmış, şüphelilerden 12'si 29 Eylül'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Zanlıların adreslerinde, 412 bin lira, tabanca, ruhsatsız av tüfeği, bu silahlara ait fişek ve mermiler ile dijital materyaller ele geçirilmişti.

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