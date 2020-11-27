  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'deki fuhuş operasyonu kapsamında 18 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'deki fuhuş operasyonu kapsamında 18 kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-27 22:02:51 -
GÜNCELLEME - Mersin'deki fuhuş operasyonu kapsamında 18 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen fuhuş operasyonu kapsamında gözaltına alınan 24 kişiden 18'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, kadınları fuhşa zorladıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından adresleri belirlenen 26 zanlının yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 23 şüpheli Mersin'de, 1 zanlı da Adıyaman'da gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde 26 cep telefonu, 4 bilgisayar ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından 5 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 19 zanlıdan 18'i nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

Firari iki şüpheli aranıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip
Aktüel

Dikkat çeken sözler: Türk ordusu dünya çapında üne sahip

Arnavutluk'un orta kesimlerindeki Şiyak şehrinin belediye başkanlığını yapan Türkiye mezunu Elton Arbana, Türkiye'de edindiği tecrübeleri ül..
Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na salvolar! Yerden yere vurdu
Gündem

Cüneyt Özdemir'den İmamoğlu'na salvolar! Yerden yere vurdu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, sosyal medya üzerinden taksiciler ile kavga eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert tepki gösterdi. İmamoğlu..
İmzalar atıldı! Rusya'dan Su-57 savaş uçaklarını aldılar
Dünya

İmzalar atıldı! Rusya'dan Su-57 savaş uçaklarını aldılar

Rus medyası, Cezayir’in Moskova ile 14 adet Su-57 av bombardıman uçağı için tedarik sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Bu alımla birlikte Ceza..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay