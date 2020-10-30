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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi tutuklandı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi tutuklandı

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-10-30 19:18:45 -
GÜNCELLEME - Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 33 zanlıdan 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin 3 aylık teknik ve fiziki takibinin ardından 33 kişi hakkında savcılıkça yakalama kararı çıkarıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde bulunan 5 dizüstü bilgisayar, 20 cep telefonu ve 9 harici belleğe el konuldu.

Şüphelilerden 19'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 14 zanlıdan 9'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 5 kişi de adli kontrol şartıyla salıverildi.


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