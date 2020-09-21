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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de tekstil fabrikasındaki sızıntıdan 19 işçi zehirlendi
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de tekstil fabrikasındaki sızıntıdan 19 işçi zehirlendi

Hastaneye kaldırılan işçilerin tedavisi tamamlandı TEDAVİ SÜRECİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:18:48 -
GÜNCELLEME - Mersin'de tekstil fabrikasındaki sızıntıdan 19 işçi zehirlendi

MERSİN (AA) - Mersin Serbest Bölge'deki tekstil fabrikasından sızan amonyak gazından etkilenerek hastaneye kaldırılan 19 işçi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Alınan bilgiye göre, henüz nedeni bilinmeyen sızıntıdan etkilenen fabrika işçileri, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince zehirlenme şüphesiyle 12 işçi Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 5 işçi Toros Devlet Hastanesine, 2 işçi de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Gazdan hafif etkilenen bazı işçilere ise ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası Çukurova Temsilcisi Ahmet Şubası, gazetecilere, sızıntının 3 fabrikadaki işçileri etkilediğini belirterek "Amonyak borusunun patladığı söyleniyor. Üretimden kaynaklanan bir durum da olabilir. Gaz zehirlenmesi olduğunu biliyoruz, incelemelerimiz devam ediyor. Çıkış sebebini araştırıyoruz. Sağlık durumu ciddi olan işçiler hastaneye kaldırıldı." dedi.

Hastanede bir süre müşahede altında tutulan işçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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