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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi

ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-05 14:52:50 -
GÜNCELLEME - Mersin'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi

MERSİN (AA) - Mersin'de silah kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir adrese düzenlenen baskında, ruhsatsız 5 tabanca ve 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 79 fişek ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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