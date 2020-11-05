GÜNCELLEME - Mersin'de ruhsatsız silah operasyonunda yakalanan 8 zanlı adli kontrolle salıverildi
ADLİ SÜREÇ EKLENDİ
MERSİN (AA) - Mersin'de silah kaçakçılığına yönelik polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki bir adrese düzenlenen baskında, ruhsatsız 5 tabanca ve 6 tüfek, 1 kurusıkı tabanca ile silahlara ait 79 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.