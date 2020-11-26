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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de genç kadını öldürdükten sonra intihara kalkışan güvenlik korucusu kurtarılamadı
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de genç kadını öldürdükten sonra intihara kalkışan güvenlik korucusu kurtarılamadı

YARALI GÜVENLİK KORUCUSUNUN HASTANEDE ÖLDÜĞÜ BİLGİSİ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-26 17:21:13 -
GÜNCELLEME - Mersin'de genç kadını öldürdükten sonra intihara kalkışan güvenlik korucusu kurtarılamadı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, akrabası olan kadını iş yerinde öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan güvenlik korucusu, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Anıt Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir iş yerinde çalışan Leyla Öztürk (23), güvenlik korucusu olan akrabası S.Ö'nün (31) silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla Öztürk'ün sırtına, karnına ve kafasına ateş eden S.Ö, kafasına dayadığı aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Leyla Öztürk'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı halde Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan S.Ö, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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