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Aktüel GÜNCELLEME - Mersin'de 59 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

GÜNCELLEME - Mersin'de 59 kilogram eroin ele geçirildi

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla salıverildi ADLİ SÜREÇ EKLENDİ

Yeniakit Publisher
2020-11-10 14:48:04 -
GÜNCELLEME - Mersin'de 59 kilogram eroin ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 59 kilogram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan 13 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, şüphelilere yönelik "Temizlik" adı verilen operasyon düzenledi.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, bir ev ve tırda 59 kilogram eroin ele geçirildi, 13 şüpheli yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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